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В Испании арбитра дисквалифицировали за пренебрежительное отношение к футболисту


фото: REUTERS
Испанского арбитра Хавьера Альберолу Рохаса наказали за недопустимые действия в отношении форварда "Атлетико" Альваро Мората

Об этом сообщает AS.

Рефери матча "Эйбар" - "Атлетико" (0: 1) Хавьера Альберолу Рохаса отстранили от судейства на два ближайших тура за то, что он хватал форварда мадридцев Алваро Морату за руку, а также толкнул его в грудь и ударил по шее после апелляций футболиста.

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