В Испании арбитра дисквалифицировали за пренебрежительное отношение к футболисту
23 апреля, 2019, 14:29
Испанского арбитра Хавьера Альберолу Рохаса наказали за недопустимые действия в отношении форварда "Атлетико" Альваро Мората
Об этом сообщает AS.
Рефери матча "Эйбар" - "Атлетико" (0: 1) Хавьера Альберолу Рохаса отстранили от судейства на два ближайших тура за то, что он хватал форварда мадридцев Алваро Морату за руку, а также толкнул его в грудь и ударил по шее после апелляций футболиста.
- Напомним, нападающего "Атлетико" и сборной Испании Коста дисквалифицировали до конца сезона .
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