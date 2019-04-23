В Испании арбитра дисквалифицировали за пренебрежительное отношение к футболисту

23 апреля, 2019, 14:29

Испанского арбитра Хавьера Альберолу Рохаса наказали за недопустимые действия в отношении форварда "Атлетико" Альваро Мората

Об этом сообщает AS.

Рефери матча "Эйбар" - "Атлетико" (0: 1) Хавьера Альберолу Рохаса отстранили от судейства на два ближайших тура за то, что он хватал форварда мадридцев Алваро Морату за руку, а также толкнул его в грудь и ударил по шее после апелляций футболиста.