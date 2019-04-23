В Одесской области в контейнере с фруктами спрятали кокаин на $1 млн

23 апреля, 2019, 17:19

Одесские таможенники осматривали контейнер с фруктами, прибывший в порт "Южный", и нашли там 12 кг кокаина

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что 12 килограммовых пакетов с кокаином находились в полостях контейнера с фруктами, следовавший из Южной Америки в Европу транзитом через Украину.

По результатам принятых мер задержали 2 граждан Республики Молдова, которые пытались вывезти этот кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля.

По ценам теневого рынка стоимость "находки" составляет более $1 млн