В Одесской области в контейнере с фруктами спрятали кокаин на $1 млн
23 апреля, 2019, 17:19
Одесские таможенники осматривали контейнер с фруктами, прибывший в порт "Южный", и нашли там 12 кг кокаина
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Отмечается, что 12 килограммовых пакетов с кокаином находились в полостях контейнера с фруктами, следовавший из Южной Америки в Европу транзитом через Украину.
По результатам принятых мер задержали 2 граждан Республики Молдова, которые пытались вывезти этот кокаин с территории контейнерного терминала вне таможенного контроля.
По ценам теневого рынка стоимость "находки" составляет более $1 млн
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