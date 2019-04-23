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В Бразилии таксист убил бойца UFC


фото: globoesporte.globo.com
В Бразилии таксист сбил на машине и переехал бывшего бойца UFC Родриго Гойю где Лиму

Об этом сообщает Globo.

Де Лима был убит 21 апреля в городе Белен - он погиб в результате конфликта с таксистом. Между спортсменом и водителем произошла ссора. После ссоры да Лима вышел из машины, но водитель сбил его, переехал и скрылся с места происшествия.

На счету Родриго Гойи да Лимы 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он получил девять побед и один раз свел поединок к ничьи. Дважды спортсмен участвовал в боях под эгидой UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) и потерпел поражений в 2014 и 2015 годах.

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