В Бразилии таксист убил бойца UFC
23 апреля, 2019, 12:06
В Бразилии таксист сбил на машине и переехал бывшего бойца UFC Родриго Гойю где Лиму
Об этом сообщает Globo.
Де Лима был убит 21 апреля в городе Белен - он погиб в результате конфликта с таксистом. Между спортсменом и водителем произошла ссора. После ссоры да Лима вышел из машины, но водитель сбил его, переехал и скрылся с места происшествия.
На счету Родриго Гойи да Лимы 13 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он получил девять побед и один раз свел поединок к ничьи. Дважды спортсмен участвовал в боях под эгидой UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) и потерпел поражений в 2014 и 2015 годах.
- 30 марта бразильский боец смешанных единоборств Матеус Фернандес умер через несколько часов после поражения нокаутом , причиной смерти могли стать наркотики.
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