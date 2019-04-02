Бразильский боец MMA умер после нокаута

2 апреля, 2019, 11:31

Бразильский боец смешанных единоборств Матеус Фернандес умер через несколько часов после поражения нокаутом, причиной смерти могли стать наркотики

Об этом сообщает "Трибуна".

Трагедия произошла 30 апреля в бразильском городе Манаус. 22-летний Матеус Фернандес умер после боя с Обедом Перейрой на турнире Remulus Fight.

В заключительном раунде Перейра провел успешную комбинацию и свалил соперника на пол. Фернандес попытался подняться, но пропустил еще один удар, после чего рефери остановил поединок и зафиксировал поражение Фернандеса техническим нокаутом.

После боя Матеуса доставили в больницу, где через несколько часов он умер от сердечного приступа. Президент региональной атлетической комиссии Уоллес Алвес рассказал, что перед боем спортсменов тестируют только на ВИЧ и гепатит - сердце и мозг бойцов не исследуют.

"Его экстренно доставили в больницу, провели обследование - у него кружилась голова, но все время Матеус был в сознании. А потом у него случился приступ. Врачи 2 часа боролись за его жизнь, но не смогли спасти парня", - сказал Алвес.

Фернандес занимался смешанными единоборствами в клубе Formando Campeoes, который помогает людям преодолеть наркозависимость с помощью боевых искусств. Координатор проекта Вандерлюче Кантуариас заявила, что смерть бойца наступила в результате передозировки наркотиками, а не от полученных травм.

"Некоторые ребята рассказали нам, что в ночь перед боем он употреблял наркотики. Он неплохо выглядел в первых раундах, но пропустил несколько ударов в конце. Уже после боя у него начались конвульсии от наркотиков", - рассказала Кантуариас.