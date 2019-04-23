Украинцев предупредили о заморозках и порывах ветра
23 апреля, 2019, 09:32
Во вторник, 23 апреля, в большинстве областей Украины ожидаются заморозки
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 ° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в этот день в западных областях ожидаются порывы ветра со скоростью 15-20 м / с (I уровень опасности, желтый).
Также 23 апреля в связи с оттепелью в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
- Напомним, метеоролог Наталья Диденко спрогнозировала потепление в Украине .
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