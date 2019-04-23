В Украину идет потепление
23 апреля, 2019, 06:30
Погода в Украине будет постепенно улучшаться, ожидается потепление
Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
Сегодня на Западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.
В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха +16 .. + 18 градусов.
В целом в Украине будет набирать обороты тепло, столбики термометров будут достигать и превышать 20 градусов.
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