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В Украину идет потепление

Погода в Украине будет постепенно улучшаться, ожидается потепление

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Сегодня на Западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.

В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха +16 .. + 18 градусов.

В целом в Украине будет набирать обороты тепло, столбики термометров будут достигать и превышать 20 градусов.

 

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