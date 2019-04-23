В Украину идет потепление

23 апреля, 2019, 06:30

Погода в Украине будет постепенно улучшаться, ожидается потепление

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

Сегодня на Западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.

В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха +16 .. + 18 градусов.

В целом в Украине будет набирать обороты тепло, столбики термометров будут достигать и превышать 20 градусов.