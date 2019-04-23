Туск поговорил с Зеленским телефону
23 апреля, 2019, 19:01
Глава Европейского Совета Дональд Туск провел телефонный разговор с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским
Об этом он написал в Twitter.
"Во-первых, хороший телефонный звонок с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - сказал он .
Во-первых, хороший телефонный звонок с Владимиром Зеленским, избранным Президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле.- Donald Tusk (@eucopresident) 23 апреля 2019 г.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,22% - 13541530 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4522320 избирателей.
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