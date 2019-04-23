Туск поговорил с Зеленским телефону

23 апреля, 2019, 19:01

Глава Европейского Совета Дональд Туск провел телефонный разговор с победителем президентских выборов Владимиром Зеленским

Об этом он написал в Twitter.

"Во-первых, хороший телефонный звонок с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", - сказал он .

Во-первых, хороший телефонный звонок с Владимиром Зеленским, избранным Президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ждем нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле. - Donald Tusk (@eucopresident) 23 апреля 2019 г.