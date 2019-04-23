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Тренера женской сборной Эквадора по футболу уволили за сексуальные домогательства


фото: Diario El Río
Главный тренер женской сборной Эквадора Луиджи Пескароло уволили за сексуальные домогательства к футболисткам

Об этом сообщает Федерация футбола Эквадора в twitter.

Несколько футболисток сборной ранее обратились к руководству федерации и рассказали о домогательствах со стороны Луиджи Пескароло и двух его помощников. По итогам предварительного расследования было принято решение уволить всех причастных к инцидентам.

По словам представителей федерации, пострадавшие спортсменки предоставили серьезные доказательства своих обвинений, в связи с чем в отношении тренера и его помощников будет проведено расследование прокуратурой.

"Мы полностью отвергаем все виды нарушения прав человека и предоставим максимальную поддержку следствию, чтобы узнать правду и добиться справедливости", - говорится в заявлении федерации.

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