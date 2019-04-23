Тренера женской сборной Эквадора по футболу уволили за сексуальные домогательства
Об этом сообщает Федерация футбола Эквадора в twitter.
Несколько футболисток сборной ранее обратились к руководству федерации и рассказали о домогательствах со стороны Луиджи Пескароло и двух его помощников. По итогам предварительного расследования было принято решение уволить всех причастных к инцидентам.
По словам представителей федерации, пострадавшие спортсменки предоставили серьезные доказательства своих обвинений, в связи с чем в отношении тренера и его помощников будет проведено расследование прокуратурой.
"Мы полностью отвергаем все виды нарушения прав человека и предоставим максимальную поддержку следствию, чтобы узнать правду и добиться справедливости", - говорится в заявлении федерации.
Comunicado FEF pic.twitter.com/S1NGSzAygX- FEF Ecuador (@FEFecuador) 22 апреля 2019
- Напомним, в конце марта бывший соперник Владимира Кличко - болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев, во время интервью поцеловал журналистку и попал в скандал.
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