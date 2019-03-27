Экс-соперник Кличко попал в скандал из-за поцелуя журналистки

27 марта, 2019, 12:50

Бывший соперник Владимира Кличко - болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев, во время интервью поцеловал журналистку и попал в скандал

Об этом сообщает NBT Boxing в twitter.

После победного боя с Богданом Дину в Лос-Анджелесе (США), Пулев во время интервью поцеловал в губы репортершу издание Vegas Sports Daily Дженни Суши. Журналистка призналась, что поступок боксера был "немного странным и позорным".

Пользователи соцсетей осудили действия болгарского боксера и обвинили его в сексуальных домогательствах к журналистке.

Пулев встречался с Владимиром Кличко в 2014 году и проиграл ему нокаутом в пятом раунде.

Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi - NBT BOXING (@BoxingNbt) 24 марта 2019