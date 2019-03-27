Экс-соперник Кличко попал в скандал из-за поцелуя журналистки
27 марта, 2019, 12:50
Бывший соперник Владимира Кличко - болгарский супертяжеловес Кубрат Пулев, во время интервью поцеловал журналистку и попал в скандал
Об этом сообщает NBT Boxing в twitter.
После победного боя с Богданом Дину в Лос-Анджелесе (США), Пулев во время интервью поцеловал в губы репортершу издание Vegas Sports Daily Дженни Суши. Журналистка призналась, что поступок боксера был "немного странным и позорным".
Пользователи соцсетей осудили действия болгарского боксера и обвинили его в сексуальных домогательствах к журналистке.
Пулев встречался с Владимиром Кличко в 2014 году и проиграл ему нокаутом в пятом раунде.
Bruh wtf is this interview man lmao! Pulev is alpha af. (Watch until end) pic.twitter.com/sUoiqFprhi- NBT BOXING (@BoxingNbt) 24 марта 2019
- 27 марта стало известно, что ирландский боец UFC Конор МакГрегор попал под подозрения в сексуальном насилии.
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