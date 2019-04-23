Смертельные выборы: в Индонезии во время подсчета голосов умерли почти сто человек

23 апреля, 2019, 12:32

В Индонезии во время подсчета голосов на выборах от переутомления умерли 92 человека, еще 32 попали в больницы

Как сообщает агентство Antara, среди погибших в основном работники избирательных участков и полицейские.

"У них была очень тяжелая работа с большим количеством обязанностей", - заявил глава местного Центризбиркома (KPU).

Явка составила около 80% из 192 миллионов жителей страны, имеющих право голоса. Были открыты более 800 000 кабин для голосования. Сотрудники избирательных участков должны были закончить подсчет бюллетеней в вечер выборов.

Эксперты уже назвали голосование в Индонезии "самими сложными выборами в мире".