Четверть миллиона кандидатов и почти миллион участков: в Индонезии проходят самые сложные выборы в мире
17 апреля, 2019, 13:08
В Индонезии началось голосование на выборах президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов
Отдать свой голос смогут около 93 из 260 млн жителей страны, сообщает DW.
За пост президента борются два основных кандидата - нынешний президент Джоко Видодо и индонезийский военный, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто.
Всего в выборах различного уровня принимают участие более 245 тыс кандидатов, которые борются за 20 тыс мест в национальном, региональном и местном законодательных органах.
Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тысячах участков задействовано около 6 млн работников.
Эксперты уже назвали голосования в Индонезии "сложными выборами в мире".
Ожидается, что объявления официальных итогов выборов состоится 25 апреля.
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