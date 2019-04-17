Четверть миллиона кандидатов и почти миллион участков: в Индонезии проходят самые сложные выборы в мире

17 апреля, 2019, 13:08

В Индонезии началось голосование на выборах президента, депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса, региональных и местных законодательных органов

Отдать свой голос смогут около 93 из 260 млн жителей страны, сообщает DW.

За пост президента борются два основных кандидата - нынешний президент Джоко Видодо и индонезийский военный, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто.

Всего в выборах различного уровня принимают участие более 245 тыс кандидатов, которые борются за 20 тыс мест в национальном, региональном и местном законодательных органах.

Для обеспечения нормального избирательного процесса на 810 тысячах участков задействовано около 6 млн работников.

Эксперты уже назвали голосования в Индонезии "сложными выборами в мире".

Ожидается, что объявления официальных итогов выборов состоится 25 апреля.