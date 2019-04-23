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"Ждем сотрудничества": Госдеп США о победе Зеленского

США поздравили Владимира Зеленского с победой на выборах в Украине, призвав его к сотрудничеству

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты приветствуют новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине ... Мы с нетерпением ждем сотрудничества с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским для продвижения общей цели наших двух стран - безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - говорится в сообщении.

При этом в Госдепе США назвали украинские выборы мирными и конкурентными, которые отражают волю народа, а также отметили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы также приветствуем украинский народ с проведением выборов, которые отражают яркую демократию Украины через пять лет после революции достоинства 2014 и после пятилетнего российской агрессии. Выборы были мирными, конкурентными, результат отражал волю народа. Мы приветствуем предварительный отчет ОБСЕ о выборы. Соединенные Штаты подтверждают твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и будут продолжать стоять вместе с Украиной, когда она будет осуществлять важные реформы ", - отметили в Госдепе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

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