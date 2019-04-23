"Символ надежды". В России выпустят монеты с изображением Зеленского

23 апреля, 2019, 17:52

В России планируют выпустить серебряную монету с изображением Владимира Зеленского

Об этом сообщают российские СМИ.

По замыслу монета призвана "стать символом надежды на улучшение отношений России и Украины". Всего будет выпущено 25 экземпляров, стоимость не уточняется.

На одной стороне будет изображен барельеф шоумена с подписью "Слуга народа", а на втором - герб страны, дата победы на выборах и надпись "Президент Украины".