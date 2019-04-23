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"Символ надежды". В России выпустят монеты с изображением Зеленского


фото: 5.ua
В России планируют выпустить серебряную монету с изображением Владимира Зеленского

Об этом сообщают российские СМИ.

По замыслу монета призвана "стать символом надежды на улучшение отношений России и Украины". Всего будет выпущено 25 экземпляров, стоимость не уточняется.

На одной стороне будет изображен барельеф шоумена с подписью "Слуга народа", а на втором - герб страны, дата победы на выборах и надпись "Президент Украины".

  • Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,22% - 13541530 избирателей. При Петре Порошенко проголосовали 24,45% - 4522320 избирателей.
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