"Общество хочет "быстро". Советник Порошенко объяснил, почему он проиграл выборы
23 апреля, 2019, 20:39
Президент Петр Порошенко проиграл выборы, потому что украинское общество хочет быстрых изменений
Об этом в эфире Громадского заявил советник министра обороны и главнокомандующего Юрий Бирюков.
"Потому что общество хочет быстро. Оно не понимает, насколько глубоко мы были, оно хочет выбраться быстро. Оно не верит, мало кто до сих пор из гражданского общества понимает, что в 2014 году у нас не было армии. Ее не было, формально она была... Правда была настолько ужасна, что часто люди не хотели в нее верить", - сказал он.
Он добавил, что люди "не готовы задумываться, что во многих процессах нужно дольше и медленнее".
- Напомним, Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимира Зеленского поддержали 73,22% - 13541530 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4522320 избирателей.
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