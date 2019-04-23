"Многие пункты, о которых я говорила 3 года назад": Савченко заявила о поддержке программы Зеленского
23 апреля, 2019, 11:37
Народный депутат Надежда Савченко заявила, что будет поддерживать Владимира Зеленского
Об этом она заявила в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV.
"Все старые силы умеют работать только так: либо договорились и в коалиции, либо не договорились и в оппозиции. Без договоренностей. Я не буду вставать в оппозицию. Потому что мне хватило почитать программу кандидата. Многие пункты, о которых я говорила еще три года назад", - заявила она.
"Я увидела в программе Зеленского то, что должно быть. Я считаю, это надо поддержать", - сказала она.
Кроме того, Савченко добавила, что "остается в политике", где будет не одна, а вместе с ее командой на основе общественно-политического движения Надежды Савченко.
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