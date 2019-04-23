УПЛ: "Динамо" принимает "Шахтер", расписание других матчей и трансляций 25-го тура
23 апреля, 2019, 11:25
В 25-м туре чемпионата Украины по футболу в Киеве встречаются "Динамо" и "Шахтер"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Центральный матч 25-го тура между "Шахтером" и "Динамо" состоится 24 апреля в Киеве. Перед этой игрой дончане занимают первое место и опережают киевлян на 7 очков.
Чемпионат Украины
25-й тур
23 апреля
17:00 - "Олимпик" - "Арсенал", "Футбол 2"
17:00 - "Карпаты" - "Черноморец", "ZIK
19:30 - "Ворскла" - "Десна", "Футбол 2"
24 апреля
17:00 - "Александрия" - "Мариуполь", "Футбол 1"
17:00 - "Заря" - "Львов", "2 + 2"
18:30 - "Динамо" - "Шахтер", "2 + 2"
Читайте также
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
-
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
Читайте также
-
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними