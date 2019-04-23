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УПЛ: "Динамо" принимает "Шахтер", расписание других матчей и трансляций 25-го тура


фото: upl.ua
В 25-м туре чемпионата Украины по футболу в Киеве встречаются "Динамо" и "Шахтер"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Центральный матч 25-го тура между "Шахтером" и "Динамо" состоится 24 апреля в Киеве. Перед этой игрой дончане занимают первое место и опережают киевлян на 7 очков.

Чемпионат Украины

25-й тур

23 апреля

17:00 - "Олимпик" - "Арсенал", "Футбол 2"

17:00 - "Карпаты" - "Черноморец", "ZIK

19:30 - "Ворскла" - "Десна", "Футбол 2"

24 апреля

17:00 - "Александрия" - "Мариуполь", "Футбол 1"

17:00 - "Заря" - "Львов", "2 + 2"

18:30 - "Динамо" - "Шахтер", "2 + 2"

 

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