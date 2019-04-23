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Премьер-министр Нетаньяху поздравил Зеленского и пригласил в Израиль


фото: REUTERS
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригласил Владимира Зеленского осуществить визит в его страну

Об этом говорится в сообщении МИД Израиля в Facebook.

"Нетаньяху позвонил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, поздравил его с победой, выразил надежду на продолжение позитивных двусторонних отношений и пригласил его посетить с визитом Израиль", - говорится в сообщении.

В беседе с Порошенко глава израильского правительства "поблагодарил его за дружеское отношение к государству Израиль и к еврейскому народу".

Напомним, что Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:35 вторника, 23 апреля, обработала 99,9% протоколов второго тура выборов президента Украины. По обновленным данным, Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13527512 избирателей, а за Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4517121 избирателей.
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