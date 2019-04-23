Премьер-министр Нетаньяху поздравил Зеленского и пригласил в Израиль

23 апреля, 2019, 16:48

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригласил Владимира Зеленского осуществить визит в его страну

Об этом говорится в сообщении МИД Израиля в Facebook.

"Нетаньяху позвонил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, поздравил его с победой, выразил надежду на продолжение позитивных двусторонних отношений и пригласил его посетить с визитом Израиль", - говорится в сообщении.

В беседе с Порошенко глава израильского правительства "поблагодарил его за дружеское отношение к государству Израиль и к еврейскому народу".