Премьер-министр Нетаньяху поздравил Зеленского и пригласил в Израиль
23 апреля, 2019, 16:48
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пригласил Владимира Зеленского осуществить визит в его страну
Об этом говорится в сообщении МИД Израиля в Facebook.
"Нетаньяху позвонил новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, поздравил его с победой, выразил надежду на продолжение позитивных двусторонних отношений и пригласил его посетить с визитом Израиль", - говорится в сообщении.
В беседе с Порошенко глава израильского правительства "поблагодарил его за дружеское отношение к государству Израиль и к еврейскому народу".
Напомним, что Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:35 вторника, 23 апреля, обработала 99,9% протоколов второго тура выборов президента Украины. По обновленным данным, Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13527512 избирателей, а за Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4517121 избирателей.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом