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Выборы президента Украины: ЦИК посчитала 99,9% протоколов

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10:35 вторника, 23 апреля, обработала 99,9% протоколов второго тура выборов президента Украины

Об этом сообщает сайт ЦИК.

По обновленным данным ЦИК, в голосовании приняли участие 18472142 избирателей. 2,31% бюллетеней были признаны недействительными.

Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13527512 избирателей.

За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4517121 избирателей.

  • Напомним, по данным национального экзитпола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
  • В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев.
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