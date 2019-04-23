Орбан поздравил Зеленского: рассчитывает на сотрудничество
Об этом Орбан написал в сообщении на сайте премьер-министра Венгрии.
"Позвольте мне поздравить вас с вашей потрясающей победой на президентских выборах в Украине", - написал Виктор Орбан.
Он подчеркнул, что правительство Венгрии продолжит работу над развитием украинско-венгерских отношений.
"Я рассчитываю на это, и я с нетерпением жду сотрудничества с вами. Желаю вам всяческих успехов в вашей ответственной работе", - подчеркнул премьер-министр Венгрии.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с американскими дипломатами отказался усилить давление на Россию.
По словам польского политика Славомира Нитраса, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время кризиса в Украине предлагал Польше захватить украинские земли и поделиться ими.
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