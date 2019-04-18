Орбан предлагал Польше поделить территорию Украины, - польский политик

18 апреля, 2019, 14:34

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время кризиса в Украине предлагал Польше захватить украинские земли и поделиться ими

Об этом заявил польский политик Славомир Нитрас из оппозиционной партии Гражданская платформа, сообщает Польское радио со ссылкой на Onet.pl.

По его словам, Венгрия - "опасная страна", ведь венгры мечтают об изменении послевоенного порядка.

"Орбан мечтает о таком изменении, я это знаю. Виктор Орбан убеждал нас, чтобы во время украинского кризиса занять землю и поделиться ею. Он мечтает о пересмотре границ в Европе, как Владимир Путин. Венгрия - это страна с большим комплексом", - сказал он .

"Мы не хотим, чтобы нам дестабилизировали Европу. Я знаю Виктора Орбана. Он человек образованный, знает языки, умеет вести себя среди международных элит. Орбан - ловкий политик", - отметил Нитрас.

"Орбан очень опасный и очень умный", - добавил польский оппозиционер.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с американскими дипломатами отказался усилить давление на Россию.