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На Львовщине активисты хотят назначить Порошенко главой ОГА


фото: wikipedia
Во Львове выступили с требованием назначения Петра Порошенко новым главой Львовщины

Об этом сообщает местный общественный портал "Форпост".

Из-за поддержки Порошенко 62% избирателей на Львовщине его предлагается назначить председателем ОГА.

"В связи с результатами выборов общественность Львова требует назначить председателем Львовской областной государственной администрации Порошенко Петра Алексеевича", - сказал активист Олег Радик.

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