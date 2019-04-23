На Львовщине активисты хотят назначить Порошенко главой ОГА
23 апреля, 2019, 17:55
Во Львове выступили с требованием назначения Петра Порошенко новым главой Львовщины
Об этом сообщает местный общественный портал "Форпост".
Из-за поддержки Порошенко 62% избирателей на Львовщине его предлагается назначить председателем ОГА.
"В связи с результатами выборов общественность Львова требует назначить председателем Львовской областной государственной администрации Порошенко Петра Алексеевича", - сказал активист Олег Радик.
- Напомним, 22 апреля, в понедельник стало известно, что глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка покидает пост руководителя ЛОГА .
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