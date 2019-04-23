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Московский патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой


фото: tass
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах

Об этом говорится на официальном сайте Московского патриархата.

"Уважаемый Владимир Александрович! Примите поздравления по случаю Вашего избрания на высокий и ответственный пост Президента Украины. Народ Украины, поддержал Вашу кандидатуру, связывает с Вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в решение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление действующих конфликтов и расколов", - отметил Патриарх.

Также он высказал надежду, что "завершится скорбный период притеснений и дискриминации тех украинцев, которые принадлежат к Украинской Православной Церкви".

Отметим, что ЦИК посчитала 99,9% протоколов. Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13527512 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4517121 избирателей.

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