Московский патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой
Об этом говорится на официальном сайте Московского патриархата.
"Уважаемый Владимир Александрович! Примите поздравления по случаю Вашего избрания на высокий и ответственный пост Президента Украины. Народ Украины, поддержал Вашу кандидатуру, связывает с Вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в решение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление действующих конфликтов и расколов", - отметил Патриарх.
Также он высказал надежду, что "завершится скорбный период притеснений и дискриминации тех украинцев, которые принадлежат к Украинской Православной Церкви".
Отметим, что ЦИК посчитала 99,9% протоколов. Владимира Зеленского поддержали 73,23% - 13527512 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4517121 избирателей.
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