Чистая прибыль украинских банков за январь–март выросла на 52%

23 апреля, 2019, 15:03

За первый квартал 2019 года украинские банки получили 13,2 млрд грн прибыли - больше всего за период с 2007 года

Об этом говорится в данных Национального банка Украины.

Чистая прибыль украинских банков, без учета неплатежеспособных, в январе–марте 2019 г. составила 13,2 млрд грн.

Это на 51,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Так, за аналогичный период 2018 банки получили 8,7 млрд грн прибыли, а в 2017 году 5,08 млрд грн.

При этом доходы банков выросли на 29%, а расходы - на 23%.

"Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой", - сообщили в НБУ.