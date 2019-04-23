Чистая прибыль украинских банков за январь–март выросла на 52%
Об этом говорится в данных Национального банка Украины.
Чистая прибыль украинских банков, без учета неплатежеспособных, в январе–марте 2019 г. составила 13,2 млрд грн.
Это на 51,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Так, за аналогичный период 2018 банки получили 8,7 млрд грн прибыли, а в 2017 году 5,08 млрд грн.
При этом доходы банков выросли на 29%, а расходы - на 23%.
"Национальный банк ожидает, что в 2019 году доходность сектора останется высокой", - сообщили в НБУ.
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Напомним, в январе-феврале 2019 г. украинские банки получили 8,7 млрд грн чистой прибыли.
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В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли . Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.
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В января 2019 года украинские банки получили чистую прибыль 5,4 млрд грн .
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