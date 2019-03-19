Украинские банки получили за два месяца в 2,2 раза выше прибыли, чем год назад
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в Twitter.
В январе - феврале 2019 года украинские банки получили 8,7 млрд грн чистой прибыли, - говорится в сообщении.
А это по информации Нацбанка, в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В январе-феврале 2018 г. украинские банки имели доходы на уровне 3,99 млрд грн.
В январе - феврале 2019 украинские банки получили 8700000000 грн чистой прибыли, в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (3990000000 грн). Структура доходов и расходов банков смотрите подробнее по ссылке https://t.co/QnNG4ZOwMH # НБУ pic.twitter.com/6GuzJo8B7o- NationalBankUkraine (@NBUkraine) 19 марта 2019
-
Напомним, в 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли . Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.
- В январе 2019 года украинские банки получили чистую прибыль 5,4 млрд грн .
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-