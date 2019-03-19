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Украинские банки получили за два месяца в 2,2 раза выше прибыли, чем год назад


фото: bank.gov.ua
В январе-феврале 2019 украинские банки получили 8,7 млрд грн чистой прибыли

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины в Twitter.

В январе - феврале 2019 года украинские банки получили 8,7 млрд грн чистой прибыли, - говорится в сообщении.

А это по информации Нацбанка, в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-феврале 2018 г. украинские банки имели доходы на уровне 3,99 млрд грн.

 

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