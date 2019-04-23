БПП проведет съезд сразу после инаугурации Зеленского

23 апреля, 2019, 22:38

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" планирует провести съезд сразу после инаугурации новоизбранного президента Украины

Об этом рассказал журналистам глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов после заседания с участием президента, сообщает Еспресо.TV.

" Петр Порошенко становится лидером идеологической партии. И именно это является ключевым аспектом, который мы сегодня проговаривали и который будем четко удерживать в фокусе внимания каждого украинца. Сразу после того, как состоится инаугурация нового президента, соберется съезд партии. Это событие будет обсуждено общественностью", - сказал Герасимов.