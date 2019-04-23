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БПП проведет съезд сразу после инаугурации Зеленского

Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" планирует провести съезд сразу после инаугурации новоизбранного президента Украины

Об этом рассказал журналистам глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов после заседания с участием президента, сообщает Еспресо.TV.

" Петр Порошенко становится лидером идеологической партии. И именно это является ключевым аспектом, который мы сегодня проговаривали и который будем четко удерживать в фокусе внимания каждого украинца. Сразу после того, как состоится инаугурация нового президента, соберется съезд партии. Это событие будет обсуждено общественностью", - сказал Герасимов.

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