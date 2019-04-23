БПП проведет съезд сразу после инаугурации Зеленского
23 апреля, 2019, 22:38
Партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" планирует провести съезд сразу после инаугурации новоизбранного президента Украины
Об этом рассказал журналистам глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов после заседания с участием президента, сообщает Еспресо.TV.
" Петр Порошенко становится лидером идеологической партии. И именно это является ключевым аспектом, который мы сегодня проговаривали и который будем четко удерживать в фокусе внимания каждого украинца. Сразу после того, как состоится инаугурация нового президента, соберется съезд партии. Это событие будет обсуждено общественностью", - сказал Герасимов.
- Также Герасимов сказал, что для того, чтобы попасть в список партии БПП на выборах в парламент, кандидаты должны пройти через праймериз .
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