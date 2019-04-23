Выборы в Раду. В БПП анонсировали праймериз в список партии
23 апреля, 2019, 21:00
Чтобы попасть в список партии БПП на выборах в парламент, кандидаты должны пройти через праймериз
Об этом сказал глава фракции БПП Артур Герасимов, передает Еспресо.TV.
"Теперь при наборе в команду мы обязательно будем проводить праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды", - сказал он.
По словам Герасимова, на собрании обсуждался вопрос, который на этой неделе будет голосоваться в Раде.
"Я имею в виду закон о языке. Президент Украины выразил категорическую поддержку этому закону и призвал фракцию поддерживать его. Фракция будет голосовать в четверг за принятие этого закона", - подчеркнул он.
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