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Выборы в Раду. В БПП анонсировали праймериз в список партии

Чтобы попасть в список партии БПП на выборах в парламент, кандидаты должны пройти через праймериз

Об этом сказал глава фракции БПП Артур Герасимов, передает Еспресо.TV.

"Теперь при наборе в команду мы обязательно будем проводить праймериз среди тех, кто захочет стать членами нашей команды", - сказал он.

По словам Герасимова, на собрании обсуждался вопрос, который на этой неделе будет голосоваться в Раде.

"Я имею в виду закон о языке. Президент Украины выразил категорическую поддержку этому закону и призвал фракцию поддерживать его. Фракция будет голосовать в четверг за принятие этого закона", - подчеркнул он.

 

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