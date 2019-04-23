Боевики "ЛНР" массово отравились водой из-за аварии водопровода
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
Отмечается, что авария водопровода под оккупированным Луганском привела к загрязнению системы сточными водами канализации.
По данным Главного управления разведки Украины, использование загрязненной воды привело к росту количества случаев отравления и тяжелых заболеваний среди местных жителей и боевиков.
"С начала апреля с диагнозом отравления были госпитализированы более двадцати российских военнослужащих, воюющих на стороне "ЛНР". Лечение местных жителей, которые обращались с признаками отравления, проводилось амбулаторно", - отметили в ГУР.
Отмечается, что командование незаконных вооруженных формирований скрывает информацию о большинстве случаев отравлений и запрещает ее обнародование в СМИ.
- Напомним, российские наемники на Донбассе в течение суток 14 раз нарушили режим прекращения огня и получили отпор. Оккупанты потеряли 10 боевиков : 3 - убитыми, еще 7 - ранеными.
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