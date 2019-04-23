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Сутки на фронте: погиб боец ООС, еще 3 - ранены. Оккупанты потеряли 10 боевиков и БМП

В понедельник, 22 апреля, российские наемники на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды противник применил минометы калибра 82 мм (запрещенное вооружение)

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Враг также обстреливал бойцов ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности "Восток" российские боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил: вблизи Марьинки, Павлополя, дважды - вблизи городка Гнутово и дважды - вблизи Авдеевки и Опытного.

Противник 8 раз обстрелял позиции наших защитников в районе ответственности группировки "Север":
трижды - вблизи населенного пункта Новоалександровка; дважды - вблизи Катериновки и дважды - возле села Золотое-4, а также в пригороде Попасной.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ООС погиб, еще 3 украинских защитники получили ранения.

По данным разведки, 22 апреля оккупанты потеряли 10 боевиков: 3 - убитыми, еще 7 - ранеными. Также военнослужащие ООС с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую боевую машину пехоты.

С начала текущих суток, 23 апреля, противник 1 раз обстрелял позиции ООС в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Гнутово из минометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь вследствие этого обстрела не зафиксировано.

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