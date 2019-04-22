Звезду "Ливерпуля" обвинили в артистизме
Об этом сообщает Dan Roberts в twitter.
"Кардифф" проиграл со счетом 0: 2, а гнев Ворнока вызвал пенальти за фол на нападающему "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Уорнок считает, что египтянин симулировал.
"Думаю, эпизод не тянул на пенальти, но мы дали арбитру возможность назначить 11-метровый. Моррисон обхватил Салаха, но артистичность при падении заслуживала оценки 9.9. Уровень Тома Дэйли", - сказал Уорнок на послематчевой пресс-конференции.
Том Дэйли - британский прыгун в воду, специализирующаяся в прыжках с 10-метровой вышки. Трехкратный чемпион мира, самый молодой победитель чемпионатов Европы по прыжкам в воду среди мужчин, двукратный бронзовый олимпийский призер.
Oh @ GNev2 , how can you not think this is a penalty ! Is Morrison's "wrestling" of Salah within the rules? .. pic.twitter.com/ryrCzV857i- Dan Roberts (@ DanMRoberts1) 21 апреля 2019 г.
- Английские клубы повторили невероятное еврокубковое достижение 35-летней давности.
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