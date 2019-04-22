Звезду "Ливерпуля" обвинили в артистизме

22 апреля, 2019, 12:09

Главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок выразил претензии к судейству Мартина Аткинсона в матче 35-го тура АПЛ против "Ливерпуля" в моменте с артистическим падением Мохаммеда Салаха

Об этом сообщает Dan Roberts в twitter.

"Кардифф" проиграл со счетом 0: 2, а гнев Ворнока вызвал пенальти за фол на нападающему "Ливерпуля" Мохаммед Салах. Уорнок считает, что египтянин симулировал.

"Думаю, эпизод не тянул на пенальти, но мы дали арбитру возможность назначить 11-метровый. Моррисон обхватил Салаха, но артистичность при падении заслуживала оценки 9.9. Уровень Тома Дэйли", - сказал Уорнок на послематчевой пресс-конференции.

Том Дэйли - британский прыгун в воду, специализирующаяся в прыжках с 10-метровой вышки. Трехкратный чемпион мира, самый молодой победитель чемпионатов Европы по прыжкам в воду среди мужчин, двукратный бронзовый олимпийский призер.

Oh @ GNev2 , how can you not think this is a penalty ! Is Morrison's "wrestling" of Salah within the rules? .. pic.twitter.com/ryrCzV857i - Dan Roberts (@ DanMRoberts1) 21 апреля 2019 г.