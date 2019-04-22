Зеленский назвал свои первые шаги на посту президента

22 апреля, 2019, 12:55

Об этом сообщает Новое время .

После объявления результатов экзит-полов Зеленский уже сделал ряд заявлений о том, чем намерен заняться на посту президента.

В частности, Зеленский пообицям пытаться вернуть всех украинских военнопленных

"Для нас сейчас задача, я считаю, номер один - вернуть всех наших заключенных, всех военнопленных, наших моряков. Я общался с родителями, знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть - не могу обещать, но сделать, чтобы вернуть - наших ребят домой. Это приоритетная задача ", - заявил он.

Кроме того, он сказал, что будет защищать украинский язык

"Я должен защищать украинский язык. Я должен как гарант защищать украинский язык. Я это буду делать", - сказал шоумен.

Он также будет перезагружать Минский процесс

"Мы будем действовать в нормандской формате, продолжать Минский процесс с обновленной командой ... Мы будем его перезагружать", - заявил он.

Зеленский заявил, что собирается обновить кадры в Генштабе

"Что касается Генштаба, у нас есть очень серьезные люди, у которых есть авторитет в армии. Это действующие генералы, вы обязательно их увидите. Я не имею права их сейчас называть - с ними есть договоренность, это очень серьезная история", - сказал Зеленский.

Кроме того, шоумен сказал, что уволит Луценко с поста генпрокурора

"Луценко - это старая команда. Мы будем назначать новых людей, и это касается не только господина Луценко", - сообщил он.

Зеленский отметил, что собирается сократить штат Администрации президента и перенести президентский офис.

"Место должно быть открытым. Мы очень хотим сократить Администрацию президента. Я хотел, чтобы в Киеве не было трафика. Поэтому я хотел бы найти такое место в Киеве или под Киевом, чтобы не было каких-кортежей. Я хочу избавиться кортежа в целом", - сказал он.

Также он сообщил, что начнет мощную информационную войну

"Мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы завершить огонь на Донбассе", - сказал Зеленский.