ЦИК обработала уже 97% протоколов выборов
22 апреля, 2019, 12:05
Центральная виборача комиссия по состоянию на 12:05 понедельника 22 апреля обработала 97,68% протоколов второго тура выборов президента Украины
Об этом сообщает сайт ЦИК .
По обновленным данным ЦИК, в голосовании приняли участие 18066905 избирателей 2,31% бюллетеней были признаны недействительными.
Владимира Зеленского поддержали 73,14% - 13215257 избирателей.
При Петре Порошенко проголосовали 24,53% - 4432717 избирателей.
- Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
- В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев .
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