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За год цены на вторичное жилье в Украине "добавили" 10% - Госстат


фото: nv.ua
В I квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры на первичном рынке выросли на 5,4%, на вторичном - на 10,3%

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, за год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 4,3%, на вторичном - на 7,7%.

Двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 4,8%, на вторичном - на 11,9%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 9,6%, на вторичном - на 10,8%.

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