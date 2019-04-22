За год цены на вторичное жилье в Украине "добавили" 10% - Госстат
22 апреля, 2019, 17:08
В I квартале 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на квартиры на первичном рынке выросли на 5,4%, на вторичном - на 10,3%
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.
По данным статистического ведомства, за год однокомнатные квартиры подорожали на первичном рынке на 4,3%, на вторичном - на 7,7%.
Двухкомнатные квартиры на первичном рынке на 4,8%, на вторичном - на 11,9%, трехкомнатные квартиры на первичном рынке на 9,6%, на вторичном - на 10,8%.
Читайте также: Строить больше, строить хуже. Действительно ли квартиры в Украине достигли дна цен
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом