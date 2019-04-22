Выборы президента: ЦИК посчитала почти 100% протоколов
22 апреля, 2019, 23:00
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 23:00 понедельника, 22 апреля, обработала 99,86% протоколов второго тура выборов президента Украины
Об этом сообщает сайт ЦИК.
По обновленным данным ЦИК, в голосовании приняли участие 18462390 избирателей. 2,31% бюллетеней были признаны недействительными.
Владимира Зеленского поддержали 73,22% - 13519472 избирателей.
За Петра Порошенко проголосовали 24,45% - 4515649 избирателей.
- Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
- В целом во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев.
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