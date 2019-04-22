Выборы президента: ЦИК посчитала более 95% протоколов
22 апреля, 2019, 10:15
Центральная виборача комиссия по состоянию на 10:15 понедельника 22 апреля обработала 95,21% протоколов второго тура выборов президента Украины
Об этом сообщает сайт ЦИК .
По обновленным данным ЦИК, в голосовании приняли участие 17576531 избиратель. 2,32% бюллетеней были признаны недействительными.
Владимира Зеленского поддержали 73,16% - 12908089 избирателей.
При Петре Порошенко проголосовали 24,5% - 4323867 избирателей.
- Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
- В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев .
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