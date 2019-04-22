Выборы президента: ЦИК обработала уже более 88% протоколов
22 апреля, 2019, 08:11
По состоянию на 8:00 понедельника 22 апреля Центральная избирательная комиссия обнародовала уже 88,6% протоколов второго тура выборов президента Украины
Об этом сообщает сайт ЦИК .
По обновленным данным ЦИК, в голосовании приняли участие 16469600 избирателей. 2,32% бюллетеней были признаны недействительными.
Владимира Зеленского поддержали 73,21% - 12057728 избирателей.
При Петре Порошенко проголосовали 24,46% - 4029118 избирателей.
- Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
- В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев .
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