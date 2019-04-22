В Зеленского анонсировали громкие "посадки" в оборонной сфере

22 апреля, 2019, 14:26

Все, кто был задействован в коррупционных схемах в "оборонке", а также виноват в сдаче Крыма и кровавых епизодах войны на Донбассе - будут привлечены к ответственности

Об этом заявил эксперт по вопросам нацбезопасности и обороны в команде Зеленского Иван Апаршин в своем блоге на OBOZREVATEL .

Бюджет министерства обороны будет максимально открыт для общественности, говорится в сообщении.

"Каждый человек будет иметь возможность проконтролировать каждую копейку, эффективность использования и доведения ее до солдата. Мы не собираемся продолжать практику сокрытия расходов на какие-то закрытые программы и непонятные никому проекты", - отметил эксперт.

По словам Апаршина, государственный оборонный заказ будет максимально в открытом доступе: условия для всех будут равные - что для государственного бизнеса, для частного. Армия получит сверхсовременное высокотехнологичное оружие, а государственный оборонный заказ станет стимулом развития фундаментальной науки и прорывных технологий.

"Укроборонпром" будет реформирован. Никто больше не будет зарабатывать на крови. Он будет лишен полномочий по формированию военно-технической политики ", - отметил представитель Зеленского.

Апаршин подчеркнул, что силы безопасности и обороны продолжат интенсивное сотрудничество с НАТО и соответствующими структурами Европейского Союза. Украина и в дальнейшем будет принимать участие в возможных совместных операциях и мероприятиях, которые заложены в ежегодную Национальную программу сотрудничества "Украина - НАТО".

"Могу совершенно точно заверить: все, кто каким-то образом причастен к многочисленным полукриминальных схем по горюче-смазочных материалам, нарушений в системе обеспечения ВСУ - не избежать ответственности. Документы по всем этим должностным лицам будут переданы в прокуратуру для принятия решения. Очевидно: посадки будут" , - подчеркнул он.

Апаршин что в ближайшее время будут обнародована правда о Иловайске, Дебальцево, начале войны в 2014 году и о захвате Крыма.

"Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, принимавшие решения или бездействовали там, где надо было действовать - будут привлечены к ответственности", - подчеркнул Апаршин.

Он отметил, что армия в Украине будет профессиональной и добровольной, усиленная постоянно действующим резервом и системой территориальной обороны. К руководству армией привлекут боевых офицеров, которые нацелены на победу и способны сохранить жизнь солдата.

Апаршин сообщил, что государство обеспечит достойную жизнь военнослужащего и во время, когда он служит, и тогда, когда он уже уволен в запас или в отставку. Служебное бытовое жилье - в кратчайшие сроки.

Представитель Зеленского отметил, что военнослужащие получат социальный пакет, куда входит медицинское страхование, возможность обучения в высших военных учебных заведениях, поддержка семей военнослужащих и тому подобное.

Отдельно эксперт остановился на добровольцах, которые принимали участие в отражении агрессии РФ и до сих пор еще не получили удостоверения УБД.

"По каждому персонально будет изучено состояние его дел и принято решение. Персонально. Мы уже думаем над этим вопросом - с привлечением добровольцев", - подчеркнул он.