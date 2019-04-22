В Сан-Франциско закрылся последний украинский избирательный участок
Об этом передает Укринформ .
Отмечается, что, соответственно, общая процедура голосования во втором туре президентских выборов в Украине официально завершилась.
"Из зарегистрированных на участке в Сан-Франциско 23 тыс. 893 человек в воскресенье пришли проголосовать 582 человека", - рассказал член УИК Никита Сафроненко.
По его словам, явка в Сан-Франциско составила 2,43%. Во время первого тура проголосовало гораздо меньше - 395 избирателей.
Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 7:00 22 апреля обработала 83,76% протоколов второго тура выборов президента Украины: Владимира Зеленского поддержали 73,15% - 11297655 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,51% - 3785084 избирателей.
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