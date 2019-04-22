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В Сан-Франциско закрылся последний украинский избирательный участок


фото: Укрінформ
Избирательный участок при украинском консульстве в Сан-Франциско, который является наиболее удаленным к западу от Украины, закрылся в 20:00 по местному времени (06:00 по Киеву)

Об этом передает Укринформ .

Отмечается, что, соответственно, общая процедура голосования во втором туре президентских выборов в Украине официально завершилась.

"Из зарегистрированных на участке в Сан-Франциско 23 тыс. 893 человек в воскресенье пришли проголосовать 582 человека", - рассказал член УИК Никита Сафроненко.

По его словам, явка в Сан-Франциско составила 2,43%. Во время первого тура проголосовало гораздо меньше - 395 избирателей.

Напомним, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 7:00 22 апреля обработала 83,76% протоколов второго тура выборов президента Украины: Владимира Зеленского поддержали 73,15% - 11297655 избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,51% - 3785084 избирателей.

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