//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ОБСЕ дали оценку выборам президента в Украине


фото: REUTERS
В ОБСЕ заявили, что выборы президента Украины соответствовали мировым стандартам

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Демократическая и упорядоченная передача власти, свидетелями которой мы стали вчера, является большим достижением украинского народа и открывает путь для восстановления сил по продвижению необходимых реформ для решения насущных проблем и обеспечения надлежащего управления. Я благодарю моих коллег из различных международных институтов за их готовность поддержать этот процесс", - заявил Джордж Церетели, специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать