В ОБСЕ дали оценку выборам президента в Украине

22 апреля, 2019, 16:06

В ОБСЕ заявили, что выборы президента Украины соответствовали мировым стандартам

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Демократическая и упорядоченная передача власти, свидетелями которой мы стали вчера, является большим достижением украинского народа и открывает путь для восстановления сил по продвижению необходимых реформ для решения насущных проблем и обеспечения надлежащего управления. Я благодарю моих коллег из различных международных институтов за их готовность поддержать этот процесс", - заявил Джордж Церетели, специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ.