В ОБСЕ дали оценку выборам президента в Украине
22 апреля, 2019, 16:06
В ОБСЕ заявили, что выборы президента Украины соответствовали мировым стандартам
Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.
"Демократическая и упорядоченная передача власти, свидетелями которой мы стали вчера, является большим достижением украинского народа и открывает путь для восстановления сил по продвижению необходимых реформ для решения насущных проблем и обеспечения надлежащего управления. Я благодарю моих коллег из различных международных институтов за их готовность поддержать этот процесс", - заявил Джордж Церетели, специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ.
- Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко обратился в Службу безопасности Украины с требованием проанализировать целесообразность присутствия Виктора Медведчука на переговорах в Минске.
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