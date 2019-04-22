В Минфине назвали приоритеры в работе после выборов
Об этом она написала в Facebook .
Маркарова объяснила, что планирует продолжать работать министром финансов до завершения каденции правительства.
Также она назвала приоритеты работы на этой должности, в частности:
введение трехлетнего бюджетирования;
- подготовка проекта бюджета на 2020 год с меньшим чем в этом году дефицитом;
- создание новой таможенной и налоговой служб и реформы налоговой милиции;
- завершение инвестирования IFC в "Укргазбанк" и внедрение новых наблюдательных советов во всех госбанках;
- создание Агентства по управлению долгом и дальнейшее уменьшение долга к ВВП;
- ускорение открытия данных, в том числе в публичных финансах;
- финансовое обеспечение всех реформ, и в первую очередь - медицинской и образовательной - для обеспечения макростабильности и ускорения экономического роста.
Кроме того, министр планирует уделять особое внимание бесперебойности финансирования безопасности и обороны.
Она обещает максимально способствовать всем инициативам, направленным на усиление евроинтеграции, вступления в НАТО, развития украинского языка и сохранение истории и культуры.
Маркарова также намерен бороться за сохранение институтов, созданных за 5 лет, "надлежащее функционирование которых является залогом уменьшения политического влияния на те сферы, где решения должны принимать профессионалы, а не политики - фискальная политика, монетарная и финансовый сектор".
- Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
- В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев .
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом