В Минфине назвали приоритеры в работе после выборов

22 апреля, 2019, 12:12

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о плане действий на посту главы Минфина после президентских выборов 2019

Об этом она написала в Facebook .

Маркарова объяснила, что планирует продолжать работать министром финансов до завершения каденции правительства.

Также она назвала приоритеты работы на этой должности, в частности:

введение трехлетнего бюджетирования;

подготовка проекта бюджета на 2020 год с меньшим чем в этом году дефицитом;

создание новой таможенной и налоговой служб и реформы налоговой милиции;

завершение инвестирования IFC в "Укргазбанк" и внедрение новых наблюдательных советов во всех госбанках;

создание Агентства по управлению долгом и дальнейшее уменьшение долга к ВВП;

ускорение открытия данных, в том числе в публичных финансах;

финансовое обеспечение всех реформ, и в первую очередь - медицинской и образовательной - для обеспечения макростабильности и ускорения экономического роста.

Кроме того, министр планирует уделять особое внимание бесперебойности финансирования безопасности и обороны.

Она обещает максимально способствовать всем инициативам, направленным на усиление евроинтеграции, вступления в НАТО, развития украинского языка и сохранение истории и культуры.

Маркарова также намерен бороться за сохранение институтов, созданных за 5 лет, "надлежащее функционирование которых является залогом уменьшения политического влияния на те сферы, где решения должны принимать профессионалы, а не политики - фискальная политика, монетарная и финансовый сектор".