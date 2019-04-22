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В Минфине назвали приоритеры в работе после выборов

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о плане действий на посту главы Минфина после президентских выборов 2019

Об этом она написала в Facebook .

Маркарова объяснила, что планирует продолжать работать министром финансов до завершения каденции правительства.

Также она назвала приоритеты работы на этой должности, в частности:

введение трехлетнего бюджетирования;

  • подготовка проекта бюджета на 2020 год с меньшим чем в этом году дефицитом;
  • создание новой таможенной и налоговой служб и реформы налоговой милиции;
  • завершение инвестирования IFC в "Укргазбанк" и внедрение новых наблюдательных советов во всех госбанках;
  • создание Агентства по управлению долгом и дальнейшее уменьшение долга к ВВП;
  • ускорение открытия данных, в том числе в публичных финансах;
  • финансовое обеспечение всех реформ, и в первую очередь - медицинской и образовательной - для обеспечения макростабильности и ускорения экономического роста.

Кроме того, министр планирует уделять особое внимание бесперебойности финансирования безопасности и обороны.

Она обещает максимально способствовать всем инициативам, направленным на усиление евроинтеграции, вступления в НАТО, развития украинского языка и сохранение истории и культуры.

Маркарова также намерен бороться за сохранение институтов, созданных за 5 лет, "надлежащее функционирование которых является залогом уменьшения политического влияния на те сферы, где решения должны принимать профессионалы, а не политики - фискальная политика, монетарная и финансовый сектор".

  • Напомним, по данным национального экзит-пола, по состоянию на 20:00 воскресенья 21 апреля Владимир Зеленский побеждал на выборах с 73% голосов, за Петра Порошенко проголосовали 25,5% избирателей.
  • В общем во втором туре выборов президента проголосовали 62,07% украинцев .
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