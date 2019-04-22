В команде Зеленского планируют сменить руководство САП
Об этом заявила руководительница Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Галина Янченко, которая входит в команду Зеленского, информирует Громадское.
"Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущен, Специализированная антикоррупционная прокуратура надеюсь тоже, по крайней мере руководство", - отметила она.
Также важным шагом является уменьшение давления на бизнес, говорит Янченко.
"Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят, - и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция. Все это нужно убрать, чтобы люди могли развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому (надо создать, - ред.) единственный орган, который занимается хозяйственными и финансовыми делами", - рассказала она.
- 11 апреля в САП заявили, что не поручали НАБУ вычеркнуть из дела о хищении в защитники экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом