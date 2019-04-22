В команде Зеленского планируют сменить руководство САП

22 апреля, 2019, 22:19

Для борьбы с коррупцией команда избранного президента Владимира Зеленского планирует отменить депутатскую неприкосновенность и перезапустить антикоррупционные органы

Об этом заявила руководительница Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Галина Янченко, которая входит в команду Зеленского, информирует Громадское.

"Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущен, Специализированная антикоррупционная прокуратура надеюсь тоже, по крайней мере руководство", - отметила она.

Также важным шагом является уменьшение давления на бизнес, говорит Янченко.

"Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят, - и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция. Все это нужно убрать, чтобы люди могли развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому (надо создать, - ред.) единственный орган, который занимается хозяйственными и финансовыми делами", - рассказала она.