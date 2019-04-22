//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В команде Зеленского планируют сменить руководство САП

Для борьбы с коррупцией команда избранного президента Владимира Зеленского планирует отменить депутатскую неприкосновенность и перезапустить антикоррупционные органы

Об этом заявила руководительница Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Галина Янченко, которая входит в команду Зеленского, информирует Громадское.

"Депутатская неприкосновенность должна уйти в прошлое, НАПК перезапущен, Специализированная антикоррупционная прокуратура надеюсь тоже, по крайней мере руководство", - отметила она.

Также важным шагом является уменьшение давления на бизнес, говорит Янченко.

"Мы знаем, что сегодня хозяйственные и финансовые дела расследуют все, кто хотят, - и СБУ, и налоговая. У нас даже осталась налоговая милиция. Все это нужно убрать, чтобы люди могли развивать экономику, создавать новые рабочие места. Поэтому (надо создать, - ред.) единственный орган, который занимается хозяйственными и финансовыми делами", - рассказала она.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать