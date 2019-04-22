Украинский футболист стал чемпионом Словакии

22 апреля, 2019, 11:02

Украинский защитник Артем Сухоцкий стал чемпионом Словакии в составе "Слована"

Об этом сообщает "Трибуна" .

Украинец Артем Сухоцкий победил в чемпионате Словакии в составе "Слована". Клуб за три тура до окончания чемпионата досрочно стал чемпионом. Это 8-е чемпионство в истории братиславской команды.

"Слован" стал самым титулованным клубом Словакии. В составе команды выступает украинский защитник Артем Сухоцкий.

В этом розыгрыше чемпионата Словакии Сухоцкий провел 22 матча за "Слован", забив 1 гол. В Украине Артем выступал в составе "Динамо" и "Мариуполь".