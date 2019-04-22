//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинский футболист стал чемпионом Словакии


фото: fcslovanliberec.cz
Украинский защитник Артем Сухоцкий стал чемпионом Словакии в составе "Слована"

Об этом сообщает "Трибуна" .

Украинец Артем Сухоцкий победил в чемпионате Словакии в составе "Слована". Клуб за три тура до окончания чемпионата досрочно стал чемпионом. Это 8-е чемпионство в истории братиславской команды.

"Слован" стал самым титулованным клубом Словакии. В составе команды выступает украинский защитник Артем Сухоцкий.

В этом розыгрыше чемпионата Словакии Сухоцкий провел 22 матча за "Слован", забив 1 гол. В Украине Артем выступал в составе "Динамо" и "Мариуполь".

  • Украинский форвард датского "Вайлt" Владлен Юрченко оформил дубль в матче с "Орхусом", придерживаясь правил честной игры.
  • Еще один украинский футболист Евгений Шахов отметился дублем в чемпионате Греции.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

22 апреля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать