Украинский футболист стал чемпионом Словакии
22 апреля, 2019, 11:02
Украинский защитник Артем Сухоцкий стал чемпионом Словакии в составе "Слована"
Об этом сообщает "Трибуна" .
Украинец Артем Сухоцкий победил в чемпионате Словакии в составе "Слована". Клуб за три тура до окончания чемпионата досрочно стал чемпионом. Это 8-е чемпионство в истории братиславской команды.
"Слован" стал самым титулованным клубом Словакии. В составе команды выступает украинский защитник Артем Сухоцкий.
В этом розыгрыше чемпионата Словакии Сухоцкий провел 22 матча за "Слован", забив 1 гол. В Украине Артем выступал в составе "Динамо" и "Мариуполь".
- Украинский форвард датского "Вайлt" Владлен Юрченко оформил дубль в матче с "Орхусом", придерживаясь правил честной игры.
- Еще один украинский футболист Евгений Шахов отметился дублем в чемпионате Греции.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом