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Украинский футболист поразил в моменте с соблюдением правил честной игры


фото: Futbik.com
Украинский форвард датского "Вайлt" Владлен Юрченко оформил дубль в матче с "Орхусом", придерживаясь правил честной игры

Об этом сообщает "Трибуна" .

Украинец Владлен Юрченко забил первый мяч на 37-й минуте, но сделал это с нарушением правил честной игры. Арбитр назначил спорный мяч, Юрченко должен был отдать его сопернику, но вместо этого дальним ударом с середины поля направил его в ворота.

Игроки "Вайле" в ответ дали возможность "Орхус" сразу сравнять счет.

 

  • Еще один украинский футболист Евгений Шахов отметился дублем в чемпионате Греции.
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