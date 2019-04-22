Украинский футболист поразил в моменте с соблюдением правил честной игры
22 апреля, 2019, 09:04
Украинский форвард датского "Вайлt" Владлен Юрченко оформил дубль в матче с "Орхусом", придерживаясь правил честной игры
Об этом сообщает "Трибуна" .
Украинец Владлен Юрченко забил первый мяч на 37-й минуте, но сделал это с нарушением правил честной игры. Арбитр назначил спорный мяч, Юрченко должен был отдать его сопернику, но вместо этого дальним ударом с середины поля направил его в ворота.
Игроки "Вайле" в ответ дали возможность "Орхус" сразу сравнять счет.
- Еще один украинский футболист Евгений Шахов отметился дублем в чемпионате Греции.
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