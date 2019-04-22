Украинский футболист поразил в моменте с соблюдением правил честной игры

22 апреля, 2019, 09:04

Украинский форвард датского "Вайлt" Владлен Юрченко оформил дубль в матче с "Орхусом", придерживаясь правил честной игры

Об этом сообщает "Трибуна" .

Украинец Владлен Юрченко забил первый мяч на 37-й минуте, но сделал это с нарушением правил честной игры. Арбитр назначил спорный мяч, Юрченко должен был отдать его сопернику, но вместо этого дальним ударом с середины поля направил его в ворота.

Игроки "Вайле" в ответ дали возможность "Орхус" сразу сравнять счет.