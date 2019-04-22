Трамп убежден, что ему невозможно объявить импичмент
22 апреля, 2019, 22:22
Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него
Об этом глава Белого дома написал в Twitter.
"Только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту. Я преступлений не совершал (не было заговора, не было препятствования правосудию), поэтому невозможно объявить мне импичмент", - считает Трамп.
- Ранее сообщалось, что адвокат Джордж Конвей призывает президента США Дональда Трампа уйти с должности несмотря на то, что отчет спецпрокурора Роберта Мюллера не содержит доказательств поддержки избирательной кампании Трампа со стороны РФ в 2016 году.
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