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Трамп убежден, что ему невозможно объявить импичмент

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту. Я преступлений не совершал (не было заговора, не было препятствования правосудию), поэтому невозможно объявить мне импичмент", - считает Трамп.

  • Ранее сообщалось, что адвокат Джордж Конвей призывает президента США Дональда Трампа уйти с должности несмотря на то, что отчет спецпрокурора Роберта Мюллера не содержит доказательств поддержки избирательной кампании Трампа со стороны РФ в 2016 году.
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