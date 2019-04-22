Трамп убежден, что ему невозможно объявить импичмент

22 апреля, 2019, 22:22

Президент США Дональд Трамп заявил, что не видит оснований для запуска процедуры импичмента против него

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Только серьезные преступления и нарушения могут привести к импичменту. Я преступлений не совершал (не было заговора, не было препятствования правосудию), поэтому невозможно объявить мне импичмент", - считает Трамп.