Свитолина сохранила позиции в мировом рейтинге теннисисток
Об этом сообщает официальный сайт WTA.
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина осталась на 6-й позиции в обновленном рейтинге. В списке 100 лучших теннисисток мира - четверо украинок, причем лидер нашего тенниса Элина Свитолина прежнему занимает шестое место.
Леся Цуренко и Дaяна Ястремская сохранили за собой соответственно 26-й и 37-й позиции, а вот Екатерина Козлова поднялась на две строчки - с 93-й на 91-ю.
Рейтинг WTA. 22 апреля
1 (1). Наоми Осака (Япония) - 5967.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5782.
3 (3). Петра Квитова (Чехия) - 5645.
4 (4). Плишкова (Чехия) - 5580.
5 (5). Анжелика Кербер (Германия) - 5220.
6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5020.
7 (7). Бертенс (Нидерланды) - 4640.
8 (8). Слоан Стивенс (США) - 4386.
9 (9). Эшли Барти (Австралия) - 4275.
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) - 3520.
... 26 (26). Леся Цуренко (Украина) - 1767
... 37 (37). Даяна Ястремская (Украина) - 1400
... 91 (93). Екатерина Козлова (Украина) - 677
... 133 (135). Ангелина Калинина (Украина) - 448
... 172 (171). Катарина Завацкий (Украина) - 349
... 249 (248). Марта Костюк (Украина) - 224
... 252 (251). Дарья Лопатецкая (Украна) - 218
- Напомним, 26 марта украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что месяц не будет участвовать в турнирах .
- Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на шестое место в рейтинге WTA.
- Элина Свитолина выложила фотографию, как она утомительно готовится к грунтовой части сезона.
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