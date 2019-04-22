Свитолина сохранила позиции в мировом рейтинге теннисисток

22 апреля, 2019, 12:41

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации украинка Элина Свитолина сохранила 6-ю позицию

Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина осталась на 6-й позиции в обновленном рейтинге. В списке 100 лучших теннисисток мира - четверо украинок, причем лидер нашего тенниса Элина Свитолина прежнему занимает шестое место.

Леся Цуренко и Дaяна Ястремская сохранили за собой соответственно 26-й и 37-й позиции, а вот Екатерина Козлова поднялась на две строчки - с 93-й на 91-ю.

Рейтинг WTA. 22 апреля

1 (1). Наоми Осака (Япония) - 5967.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 5782.

3 (3). Петра Квитова (Чехия) - 5645.

4 (4). Плишкова (Чехия) - 5580.

5 (5). Анжелика Кербер (Германия) - 5220.

6 (6). Элина Свитолина (Украина) - 5020.

7 (7). Бертенс (Нидерланды) - 4640.

8 (8). Слоан Стивенс (США) - 4386.

9 (9). Эшли Барти (Австралия) - 4275.

10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) - 3520.

... 26 (26). Леся Цуренко (Украина) - 1767

... 37 (37). Даяна Ястремская (Украина) - 1400

... 91 (93). Екатерина Козлова (Украина) - 677

... 133 (135). Ангелина Калинина (Украина) - 448

... 172 (171). Катарина Завацкий (Украина) - 349

... 249 (248). Марта Костюк (Украина) - 224

... 252 (251). Дарья Лопатецкая (Украна) - 218