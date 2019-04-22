Премьер-министр Армении Пашинян поздравил Зеленского на украинском языке

22 апреля, 2019, 09:10

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах

Соответствующий сообщение он сделал в Twitter.

"Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах Президента Украины! Уверен, на этой должности Вы, Владимир Александрович, приложите все усилия, чтобы дружеские отношения между Арменией и Украиной приобрели новый уровень и служили нашим народам! Желаю Вам успехов!", - написал Пашинян.

Отметим, что по состоянию на 9 утра 22 апреля ЦИК обработала 92% протоколов второго тура выборов. По обновленным данным, Владимира Зеленского поддержали 73,17% - 12561692 избирателей. За Петра Порошенка проголосовали 24,5% - 4206056 избирателей.

1/2 Искренне поздравляю Владимира Зеленского с убедительной победой на демократических выборах Президента Украины! @zeteam_official - Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) 21 апреля 2019