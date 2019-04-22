Порошенко лидирует в зарубежном избирательном округе
22 апреля, 2019, 00:05
По результатам обработки 45,54% бюллетеней (10848 избирателей) в заграничном избирательном округе 49,62% (5383 избирателей) проголосовали за Петра Порошенко
Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.
Владимир Зеленский получил 49.15% (5332).
Всего на заграничном избирательном округе работал 101 избирательный участок.
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
-
11 апреля, 2019 Зачем Украине президент?
Читайте также
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-