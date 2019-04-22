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Порошенко лидирует в зарубежном избирательном округе

По результатам обработки 45,54% бюллетеней (10848 избирателей) в заграничном избирательном округе 49,62% (5383 избирателей) проголосовали за Петра Порошенко

Об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК.

Владимир Зеленский получил 49.15% (5332).

Всего на заграничном избирательном округе работал 101 избирательный участок.

 

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