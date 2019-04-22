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Окружной админсуд запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

Окружной административный суд города Киева 22 апреля запретил назначать членов Высшего совета правосудия по квоте президента

Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

Иск о запрете назначения по президентской квоте членов Высшего совета правосудия суд удовлетворил частично, говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет касается назначений конкурсной комиссией кандидатов. Суд запретил председателю комиссии Владимиру Буткевичу или иному лицу, исполняющему его обязанности, представлять на рассмотрение президента соответствующий список.

Иск касается отмены решения конкурсной комиссии по отбору кандидатов для осуществления президентом назначения членов Высшего совета правосудия; повторного проведения соответствующего конкурса, говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что судом открыто производство по данному административному иску. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам.

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