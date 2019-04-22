Наливайченко рассказал о встрече с Зеленским в здании СБУ

22 апреля, 2019, 21:47

Разговор Наливайченко и Зеленского произошел в начале АТО и происходил в главном здании Службы безопасности Украины в Киеве

Об этом бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Еспресо.TV.

Наливайченко вспомнил один эпизод, который произошел в начале российской агрессии на Донбассе и был связан с Владимиром Зеленским.

"2014 год. Тяжелые ночи. Когда началась российская агрессия. Мы тогда работали круглосуточно. Рада только меня назначила (главой СБУ, - ред.). В одну из ночей сам Зеленский пришел к нам (в здание СБУ на Владимирской, - ред.), я с ним встретился. Он не просто пришел, а у нас был долгий разговор. Он поинтересовался, что происходит? Насколько велика угроза гражданам в Луганске, Донецке?" - сказал Наливайченко.

По его словам, это был разговор искреннего человека. Такой же искренней, считает Наливайченко, была и дальнейшая помощь студии Зеленского бойцам сил Антитеррористической операции.