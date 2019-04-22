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На фоне запрета США цены на нефть резко повысились


фото: REUTERS
Нефть дорожает на фоне заявления Вашингтона о введении запрета на импорт иранской нефти

Цены на нефть выросли более чем на 2% в ходе утренних торгов и достигли уровня, не наблюдалось с ноября 2018 года, передает Liga .

Отметим, нефть начала дорожать после заявления США о введении запрета на импорт нефти из Ирана.

К 8:30 мск стоимость нефти Brent выросла на 2,4% - до $ 73,7, нефть WTI подорожала на 2,3% - до $ 65,56.

 
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