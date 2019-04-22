На фоне запрета США цены на нефть резко повысились
22 апреля, 2019, 11:03
Нефть дорожает на фоне заявления Вашингтона о введении запрета на импорт иранской нефти
Цены на нефть выросли более чем на 2% в ходе утренних торгов и достигли уровня, не наблюдалось с ноября 2018 года, передает Liga .
Отметим, нефть начала дорожать после заявления США о введении запрета на импорт нефти из Ирана.
К 8:30 мск стоимость нефти Brent выросла на 2,4% - до $ 73,7, нефть WTI подорожала на 2,3% - до $ 65,56.
- Напомним, ранее сообщалось, что США намерены объявить о полном прекращении импорта иранской нефти . Вашингтон также пригрозил, что страны и компании, которые продолжат закупать иранскую сырье, попадут под санкции США.
Читайте также
-
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом
-
18 апреля, 2019 За спиной - 5 книг об АТО и вокруг
Читайте также
-
19 апреля, 2019 Порошенко, Зеленский и голодный Медведчук между ними
-
19 апреля, 2019 Повторяется ли в Украине противостояние Трампа и Клинтон?
-
18 апреля, 2019 Виталий Портников: Отмена люстрации станет очередным обманом