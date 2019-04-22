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США рассчитывают запретить другим странам имортуваты нефть из Ирана

Соединенные Штаты Америки собираются распространить санкции против Ирана в другие страны, которые захотят торговать нефтью

Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что о своих намерениях США объявят в понедельник, 22 апреля. Администрация американского президента собирается прекратить действие отсрочки санкций, предоставленных для некоторых импортеров иранской нефти в конце прошлого года.

Источник заявляет, что госсекретарь Майк Помпео объявит: со 2 мая Государственный департамент больше не будет отказывать в санкциях в отношении любой страны, которая в настоящее время импортирует иранскую нефть или конденсат ".

Отмечается, в апреле объем экспорта иранской нефти составил в среднем меньше 1 млн баррелей в день.

Это ниже более чем 2,5 млн баррелей в сутки до введения санкций в мае прошлого года. При этом фьючерсы на нефть марки Brent, международного ориентира по нефти, подорожали почти на 2% - до 73,25 доллара за баррель.

  • Напомним, 8 мая 2018 президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливой и выразил сомнение в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.

  • Европейский Союз согласовал пакет санкций против Ирана из-за деятельности иранской разведки в Европе.

  • В конце января Президент Ирана Рухани заявил, что страна столкнулась с самой сложной экономической ситуацией за последние 40 лет.

  • 2 февраля Иран провел успешное испытание крылатой ракеты большой дальности.

  • В ноябре США вновь наложили санкции на экспорт иранской нефти после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки 2015 между Ираном и шестью мировыми державами. Вашингтон оказывает давление на Иран, чтобы он свернул свою ядерную программу и прекратил поддержку боевиков на Ближнем Востоке.
  • Наряду с санкциями Вашингтон также для восьми стран ввел полугодовую отсрочку от санкций для того, чтобы они сократили закупки иранской нефти. Это были Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция.
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