США рассчитывают запретить другим странам имортуваты нефть из Ирана

22 апреля, 2019, 09:38

Соединенные Штаты Америки собираются распространить санкции против Ирана в другие страны, которые захотят торговать нефтью

Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Известно, что о своих намерениях США объявят в понедельник, 22 апреля. Администрация американского президента собирается прекратить действие отсрочки санкций, предоставленных для некоторых импортеров иранской нефти в конце прошлого года.

Источник заявляет, что госсекретарь Майк Помпео объявит: со 2 мая Государственный департамент больше не будет отказывать в санкциях в отношении любой страны, которая в настоящее время импортирует иранскую нефть или конденсат ".

Отмечается, в апреле объем экспорта иранской нефти составил в среднем меньше 1 млн баррелей в день.

Это ниже более чем 2,5 млн баррелей в сутки до введения санкций в мае прошлого года. При этом фьючерсы на нефть марки Brent, международного ориентира по нефти, подорожали почти на 2% - до 73,25 доллара за баррель.