США рассчитывают запретить другим странам имортуваты нефть из Ирана
Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Известно, что о своих намерениях США объявят в понедельник, 22 апреля. Администрация американского президента собирается прекратить действие отсрочки санкций, предоставленных для некоторых импортеров иранской нефти в конце прошлого года.
Источник заявляет, что госсекретарь Майк Помпео объявит: со 2 мая Государственный департамент больше не будет отказывать в санкциях в отношении любой страны, которая в настоящее время импортирует иранскую нефть или конденсат ".
Отмечается, в апреле объем экспорта иранской нефти составил в среднем меньше 1 млн баррелей в день.
Это ниже более чем 2,5 млн баррелей в сутки до введения санкций в мае прошлого года. При этом фьючерсы на нефть марки Brent, международного ориентира по нефти, подорожали почти на 2% - до 73,25 доллара за баррель.
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Напомним, 8 мая 2018 президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения по ядерной программе Ирана. Он назвал соглашение несправедливой и выразил сомнение в том, что она ограничит ядерные амбиции Тегерана.
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Европейский Союз согласовал пакет санкций против Ирана из-за деятельности иранской разведки в Европе.
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В конце января Президент Ирана Рухани заявил, что страна столкнулась с самой сложной экономической ситуацией за последние 40 лет.
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2 февраля Иран провел успешное испытание крылатой ракеты большой дальности.
- В ноябре США вновь наложили санкции на экспорт иранской нефти после того, как Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки 2015 между Ираном и шестью мировыми державами. Вашингтон оказывает давление на Иран, чтобы он свернул свою ядерную программу и прекратил поддержку боевиков на Ближнем Востоке.
- Наряду с санкциями Вашингтон также для восьми стран ввел полугодовую отсрочку от санкций для того, чтобы они сократили закупки иранской нефти. Это были Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция, Италия и Греция.
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